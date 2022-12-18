Красноярский край занял восьмое место по спросу на сельскую ипотеку Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край вошел в топ-10 регионов РФ по спросу на сельскую ипотеку. Об этом сообщает минсельхоз края со ссылкой на Россельхозбанк.

Всего с начала 2022 года льготную ипотеку оформили 244 жителя Красноярского края. Общая сумма – 613,5 миллионов рублей. Чаще всего сельскую ипотеку берут в пригородах Красноярска и Минусинска, в Енисейском, Емельяновском, Ачинском районах, в Железногорске, Уяре, Бородине, Балахте.

Средний возраст тех, кто берет сельскую ипотеку в регионе – 37 лет. Большинство получает деньги на уже готовые дома с участками. Подробнее о сельской ипотеке можно почитать здесь.