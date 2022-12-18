В Красноярске в срочном порядке расселят аварийный дом на Свободной

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В Ленинском районе Красноярске расселяют аварийный дом на Свободной, 5. Соответствующее распоряжение появилось на сайте мэрии.

Двухэтажный дом в Энергетиках был построен еще в 1955 году. Сейчас он признан аварийным, жить там стало опасно, и администрация признала риск возникновения чрезвычайной ситуации, поэтому расселение и происходить в срочном порядке. При этом аварийным его признали еще в 2017 году.

Администрация Ленинского района будет информировать жильцов о переезде в маневренный фонд. Теперь сотрудникам мэрии предстоит провести противоаварийные работы.