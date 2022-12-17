В Туве осудили владельца собак, которые весной насмерть загрызли женщину Фото: Мария ЛЕНЦ

В марте текущего года на территории садового общества в Кызыле произошло ЧП: около 20 часов вечера по улице шла женщина – на нее напали сразу три здоровые по размеру собаки. Накинулись и растерзали. Несчастная потеряла много крови. Когда очевидцы отогнали агрессивную свору, вызвали бригаду скорой помощи – женщина была еще жив. Однако вскоре скончалась – спасти ее не смогли.

Как выяснилось, у собак был хозяин. Он не следил за ними должным образом – животные часто бегали без привязи по улицам, проявляли агрессию в отношении прохожих. Мужчине много раз делали замечания, он на них не обращал внимание.

Следком завел уголовное дело. На днях прошло судебное заседание, владельца собак признали виновным в гибели женщины. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год и 6 месяцев, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.