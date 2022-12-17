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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 9:21

Мужчина и женщина из Хакасии подарили мошенникам более двух миллионов рублей

Обоих обманули по одному сценарию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Мужчина и женщина из Хакасии подарила мошенникам более двух миллионов рублей

Мужчина и женщина из Хакасии подарила мошенникам более двух миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция хакасского города Саяногорска приняла заявление от двух жителей – мужчины и женщины. Оба – потерпевшие от рук мошенников. Между собой незнакомы, но попались на одну и ту же удочку.

Началось у обоих с желания получить пассивный доход. То есть ничего не делая, зарабатывать много денег (не нарушая закон, конечно же). Нашли в интернете рекламу, где предлагалось инвестировать деньги в крупную компанию. По принципу: вы нам – рубль, мы вам – два. Заманчивое предложение. Прошли по ссылке, заполнили анкету, указали номер телефона.

Вскоре с потерпевшими связались «менеджеры». Переписка перешла в мессенджер и продолжалась больше месяца. А потом мошенники просто пропали из зоны доступа. И только поняв, что их обманули, потерпевшие пришли в полицию. 66-летняя женщина при этом успела перевести неизвестным 47 тысяч рублей, а 39-летний мужчина более 1 миллиона 970 тысяч рублей.