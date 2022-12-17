Суд отказался отстранить от должности главу Канского района Фото: ИВАНОВА Диана

Следственный комитет занимается майскими пожарами в Канском районе. Причастным к ним по статье «Халатность» подозревается ныне действующий глава Канского района. Следствие имеет основание считать, что он может оказывать давление на свидетелей и склонять их к даче заведомо ложных показаний, а также может иным путем воспрепятствовать производству по делу. Поэтому настаивает на том, чтобы чиновника временно отстранили от должности, поместили под домашний арест, запретили пользоваться интернетом и совершать почтовые отправления. Однако ходатайство, которое было направлено в суд, было отклонено.

- По итогам рассмотрения ходатайств было отказано в их удовлетворении в связи с их необоснованностью, немотивированностью и отсутствием подтверждения необходимости их удовлетворения, - прокомментировали отказ в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Добавим, что 7 мая этого года в селе Анцирь Канского района загорелась несанкционированная свалка с отходами лесопиления. Очаг возгорания находился в 300 метрах от дачного дома в СНТ «Курыш». Огонь дошел на него, перекинулся. В результате сгорело 15 строений. Гражданам был нанесен ущерб в размере почти 4 миллиона рублей и министерству лесного хозяйства края на сумму 914 тысяч рублей. Вина главы района в том, что не организовал очистку несанкционированной свалки.