В Лесосибирске спасатели увели со льда пьяного гуляку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске спасатели сделали доброе дело – спасли человека еще до того, как он попал в беду. А как иначе? Накануне, 16 декабря, на спасательную станцию позвонили очевидцы и сообщили: какой-то человек гуляет по Енисею. А лед ведь не до конца окреп, есть промоины. Притом походка у гражданина нетвердая, явно принял на грудь. Если вдруг провалится в полынью – поминай потом, как звали. Так что спасатели примчались на место, нашли гуляку и доставили его на берег.

И еще одна новость от Службы спасания Красноярского края. На сей рас ЧП произошло в краевом центре. Вечером 16 декабря пришлось выехать на улицу Мужества, где произошло ДТП и требовалась деблокировка пострадавших из покореженного автомобиля. Все прошло как надо – людей достали и передали бригаде скорой помощи.