В Красноярском крае при пожарах погибли мужчина и женщина

В Красноярском крае при пожаре погибли мужчина и женщина. Фото: следком

В Красноярском крае при пожарах погибли два человека. Следственный комитет начал проверку с целью установить причины случившегося. Что известно об этом на данный час.

Первая трагедия случилась в деревне Ковригино Сухобузимского района 14 декабря 2022 года. Ликвидируя пожар в частном доме, спасатели обнаружили тело 67-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом. Предварительно установлено, что жил он в доме один, злоупотреблял алкоголем. Курил в постели, уснул – а дальше случилось то, что случилось.

Вторая трагедия – в селе Рождественское Казачинского района, произошла 15 декабря. Здесь спасатели обнаружили 85-летнюю женщину. Она также жила в доме одна. На ее теле нашли следы термического воздействия. Предположительно, причиной возгорания явилась неисправность электропроводки.