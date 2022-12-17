В Красноярске поздравили двухмиллионного пассажира «Городской электрички». Фото: КрасЖД

В Красноярске поздравили двухмиллионного, с начала 2022 года, пассажира «Городской электрички». Им стал житель Дивногорска Богдан Сурин. Он регулярно пользуется городскими маршрутами для поездок на работу. Молодой человек считает, что электропоезда максимально удобны, поскольку ходят строго по расписанию – их не нужно ждать на остановке. И пробки им не страшны – приезжают на место также минута в минуту.

Юбилейного пассажира поздравила генеральный директор АО «Краспригород» Лариса Байкалова – она вручила Богдану Сурину ценный подарок. По ее словам 2 миллиона пассажиров – такой показатель достигнут на КрасЖД впервые. По отношению к 2019 году рост перевозок в 2022 году составил 12%, к 2021 году – почти 20%.

- Поэтому двухмиллионный пассажир – знаковое событие для компании «Краспригород» и Красноярской железной дороги. Оно является подтверждением успешного развития проекта «Городская электричка», – сказала Лариса Байкалова.

Добавим, что проект работает с 2014 года, всего перевезено более 13 миллионов пассажиров.