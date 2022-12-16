Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 14:33

В Красноярске откроют резиденцию Деда Мороза

Она будет работать всего три дня на острове Татышев
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "Татышев-парк"

Фото: "Татышев-парк"

В Красноярске откроют резиденцию Деда Мороза. Она появится на острове Татышев – там уже возвели деревянный терем рядом с детской площадкой «Маленький Татышев».

– К Деду Морозу сможет бесплатно зайти любой желающий, сделать праздничную фотографию, рассказать стишок или спеть песню. А также шепнуть на ушко своё заветное желание — вдруг оно исполнится?, — отметили в пресс-службе «Татышев-парка».

Однако работать Дед Мороз будет только три дня, с 19 по 21 декабря. По времени дедушка тоже ограничен и принимает лишь с 14 до 19, и с 15 до 18 часов в последний день.