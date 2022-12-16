Фото: "Татышев-парк"

В Красноярске откроют резиденцию Деда Мороза. Она появится на острове Татышев – там уже возвели деревянный терем рядом с детской площадкой «Маленький Татышев».

– К Деду Морозу сможет бесплатно зайти любой желающий, сделать праздничную фотографию, рассказать стишок или спеть песню. А также шепнуть на ушко своё заветное желание — вдруг оно исполнится?, — отметили в пресс-службе «Татышев-парка».

Однако работать Дед Мороз будет только три дня, с 19 по 21 декабря. По времени дедушка тоже ограничен и принимает лишь с 14 до 19, и с 15 до 18 часов в последний день.