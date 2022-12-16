В Красноярском крае лесные инспекторы проверяют елочные базары Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Красноярске и других городах края уже открылись елочные базары. А у специалистов регионального минлесхоза началась пора проверок. Вместе с сотрудниками лесоохраны и полиции они инспектируют точки продаж. В Курагинском, Сухобузимском, Богучанском, Березовском и Канском районах вместе с патрульными группами елочные базары патрулируют представители Енисейского войскового казачьего общества.

Главным образом проверяют продавцов – есть ли документы, подтверждающие легальность заготовки хвойных деревьев. По результатам первых проверок нарушений не зафиксировано.

- В Красноярске планируют проверить 42 елочных базара. Сейчас торговые площадки работают во всех районах города Красноярска, кроме Железнодорожного – здесь они откроются с 20 декабря. Помимо этого, молодые ели и сосны к Новому году можно приобрести в лесничествах края, - прокомментировали в министерстве лесного хозяйства края.

Также лесные инспекторы охраняют хвойные молодняки в лесах. С конца ноября провели 493 рейда. Выявлен один случай незаконной вырубки деревьев в Шушенском районе.