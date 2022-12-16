В Туве на новогодние праздники закроют пункты пропуска через государственную границу с Монголией. Фото: официальный портал правительства республики

В Туве на новогодние праздники закроют пункты пропуска через государственную границу с Монголией. Информация появилась на официальном портале правительства республики со ссылкой на региональное агентство по внешнеэкономическим связям. Там говорится, что закрыты будут пограничные пункты пропуска «Хандагайты» (Боршоо), «Цагаан-Толгой» и «Шара-Суур»:

- 31 декабря 2022 года;

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2023 года.

Эти дни объявлены санитарными. Передвигаться через них станет невозможным. Власти информируют, что решение было принято Координационным советом двустороннего грузопассажирского автомобильного пункта пропуска «Хандагайты (Боршоо)», основанием служит Постановление Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 году».

Таким образом, граждан Росси просят принять этот факт во внимание: планируйте свою поездку с учетом указанной информации.