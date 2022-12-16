В Красноярской больнице скончался мужчина, получивший ранение в живот

В Красноярской больнице скончался мужчина, получивший рану в живот Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярской больнице скончался мужчина, случилось это 11 декабря. Накануне, 10 декабря, его экстренно доставили на машине скорой помощи – состояние было критическим: пациент получил ножевое ранение в живот. Врачи сделали все возможное, но увы – 37-летний мужчина не выжил. Информацию передали в следком. Следователи стали выяснять, при каких обстоятельствах он получил смертельное ранение.

Оказалось, что потерпевший пришел к своему соседу в гости. У соседа в гостях находился 31-летний брат. На троих устроили застолье с алкоголем. В процессе общения случился конфликт с братом соседа, сначала потерпевший и подозреваемый оскорбляли друг друга, затем в руках последнего оказался кухонный нож. Уголовное дело заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».