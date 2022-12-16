Парки в Красноярске до 24 декабря украсят ледовые фигуры

Фото: МАУ "Красгорпарк"

В Красноярске продолжается подготовка парков и скверов к Новому году. До 24 декабря в них должны завершить установку ледовых фигур, лабиринты и фотозоны, сообщает "Красгорпарк".

Для оформления ледовых композиций используются традиционные образы русской культуры и сказок. В ледовых городках уже можно увидеть готовую «Карусель», небольшой лабиринт «Ярмарка», «Ладью» и фигуры деда Мороза и Снегурочки. Вокруг елок появилось ограждение, выполненное из льда и украшенное растительном узором.

Фото: МАУ "Красгорпарк"

Впервые елка появится в сквере «Энтузиастов». Там же там установят ледовую фотозону, а в рамах из льда размесят детские рисунки.

Прийти в сквер можно и для того, чтобы покататься на горке. Еще одна установлена на Ярыгинской набережной.

Специалисты продолжают монтировать конструкции, вырезать фигуры и узоры. Готовые работы украсит декоративная подсветка.