В Красноярском крае полиция задержали любителя пьяной езды с тремя детьми в салоне. Стоп-кадр видео ГИБДД

В Курагинском районе дорожные полицейские задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения, который перевозил жену и трех детей (дети в возрасте 2,5 и 17 лет). Случилось это в поселке Кошурниково накануне, 15 декабря.

В пресс-службе ГИБДД рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, как было дело. Сначала наряд ДПС заметил автомобиль «УАЗ Патриот», водитель которого пытался скрыться. Ему: «останавливаемся», а он только скорости прибавляет. В результате его, конечно, остановили. И сразу стало понятно, почему удирал. Алкотест показал у него в крови содержание алкоголя 0,62 мг/л. Плюс младшие девочки ехали без специальных детских удерживающих устройств.

Самое интересное: 36-летний гражданин уже в четвертый раз попадается за пьяную езду. В 2017 году на него даже заводили уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде, лишили водительских прав на 2 года и оштрафовали на 220 тысяч рублей. И в текущем году мужчина уже во второй раз сел за руль в состоянии опьянения. Кстати, а ему известно об изменениях в законодательстве, что автомобиль могут конфисковать в пользу государства?