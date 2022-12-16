В Красноярске спиливают аварийные деревья. Фото: администрация города

В Красноярске проводят плановый снос аварийных деревьев. В администрации города поясняют: это делается для того, чтобы обезопасить пешеходов. Старые и поврежденные деревья в любой момент могут сломаться, кто-то может пострадать. Плюс скоро Новый год – почему бы не навести порядок на улицах города.

В мэрии рассказали, что оценка состояния лиственных деревьев проводится специалистами после того, как по весне на них распускаются листья, с середины мая. А хвойные проверяют круглогодично. К каждому дереву применяется индивидуальный подход.

- Аварийными признаются только те деревья, степень повреждений у которых уже не совместима с их дальнейшим сохранением, - прокомментировали специалисты.