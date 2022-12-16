На юге Красноярского края полицейские накрыли алкоголь на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД по краю

В Минусинском районе оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции нагрянули в один из частных домов дачного сообщества. У них была точная информация, что 45-летний владелец дома хранит у себя контрафактный алкоголь. И не просто устроил склад, а наладил целое производство горячительного. Разводит спирт до нужной консистенции, разливает по бутылкам, наклеивает этикетки. А потом сбывает узкому кругу лиц, которые и продают его в розницу.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в подпольном цехе силовики обнаружили 610 литров этилового спирта разлитого в канистры, 160 бутылок готовой продукции, а также емкость для производства, в которой находилось 140 литров разведенного этилового спирта, этикетки, крышки и пустые бутылки. Общая стоимость изъятого составляет более 500 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются каналы сбыта контрафактной водки.