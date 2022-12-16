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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 8:15

На юге Красноярского края полицейские накрыли алкоголь на полмиллиона рублей

Контрафактная водка не попадет на новогодние столы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На юге Красноярского края полицейские накрыли алкоголь на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД по краю

На юге Красноярского края полицейские накрыли алкоголь на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД по краю

В Минусинском районе оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции нагрянули в один из частных домов дачного сообщества. У них была точная информация, что 45-летний владелец дома хранит у себя контрафактный алкоголь. И не просто устроил склад, а наладил целое производство горячительного. Разводит спирт до нужной консистенции, разливает по бутылкам, наклеивает этикетки. А потом сбывает узкому кругу лиц, которые и продают его в розницу.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в подпольном цехе силовики обнаружили 610 литров этилового спирта разлитого в канистры, 160 бутылок готовой продукции, а также емкость для производства, в которой находилось 140 литров разведенного этилового спирта, этикетки, крышки и пустые бутылки. Общая стоимость изъятого составляет более 500 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются каналы сбыта контрафактной водки.