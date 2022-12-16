На дороги Красноярска с начала зимы высыпали 600 КАМАЗов песка

Фото: МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

С начала зимы на дороги Красноярска высыпали 600 КАМАЗов песка. На сегодняшний день это единственный разрешенный материал в борьбе со скользкими улицами, отметили в администрации.

На неделю было израсходовано 215 машин, за последние сутки – 34. Если такие же объемы подсыпки сохранятся и дальше, то за три месяца количество израсходованного материала возрастет до 2,4 тысяч КАМАЗов.

По мнению экспертов, помогает такая подсыпка мало – уже через час машины разносят песок к обочинам, и дорога вновь становится скользкой.

При этом подсыпной материал никуда не исчезает и весной становится настоящей проблемой для дорожников. Даже тщательная уборка пылесосами в течении месяца удаляет лишь 70% песка. Остальное оседает на дорогах, тротуарах, газонах и воздухе.