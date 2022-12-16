В Красноярском крае прогнозируют затопление низин и дорог Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае прогнозируют затопление низин и автодорог в районе населенных пунктов Стрелка (на слиянии рек Енисея и Ангары) и Предивинск (выше по Енисею, в Большемуртинском районе). Такую информацию передает ГУ МЧС края.

Причина настороженности спасателей: возможные подвижки льда 16 – 19 декабря, которые могут спровоцировать кратковременный ледоход, а затем и резкие колебания уровня воды. Если уровень воды, оказавшейся надо льдом, поднимется выше береговой линии, она может затопить ближайшие низменные места.

Впрочем, едва ли она сможет дойти до опасных отметок. В любом случае автомобилисты должны взять это во внимание.

Тем временем синоптики прогнозируют на ближайшие дни комфортную зимнюю погоду: до -9… -13 днем и до -16… - 18 градусов ночью.