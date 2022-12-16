В Красноярском крае в 2022 году стали жениться чаще почти на 5%

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В Тыве за прошедшие 9 месяцев поженились 2 052 пары – это на 57,8% больше, чем в прошлом году. Количество разводов увеличилось на 9,6%, сообщает Красноярскстат.

В Красноярском крае с января по октябрь 2022 года поженились 17 927 пар. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 4,8%.

Развелось 12 634 пары – это тоже больше, чем за аналогичный период прошлого года – на 1,2%. При этом на 1 000 браков в крае приходится 705 разводов.

В Хакасии с начала года стало больше на 3 497 семей. Количество браков по сравнению с прошлым годом увеличилось на 16, 9 процентов, разводов – на 11,9%.