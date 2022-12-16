В Минусинске построили кольцевой водопровод протяженностью 11,4 километра

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске завершилось строительство более чем 11-километрового кольцевого водопровода. Он проходит по территории четырёх микрорайонов с частной застройкой, где раньше была только привозная вода, сообщает правительство региона.

Новый магистральный водопровод позволит подключить 10 тысяч жителей к централизованному водоснабжению. В мэрии уже начали разработку проектно-сметной документации для строительства внутриквартальных сетей.

Особенностью масштабного проекта стало то, что часть работ проходила по заболоченным участкам и водонасыщенным грунтам. на них приходилось проводить дополнительные мероприятия по водоотливу и водопонижению.

Водопровод сделан из полиэтиленовых труб диаметром 315 и 160 миллиметров.