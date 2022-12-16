Пропавшую в Красноярске 14-летнюю школьницу нашли в подъезде дома Фото: Мария ЛЕНЦ

Пропавшую накануне, 15 декабря, 14-летнюю красноярскую школьницу нашли. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе городской полиции. Напомним, ранним утром стало известно о том, что девочка не вернулась домой из школы № 153. Видимо, учится она во вторую смену, по словам матери (именно она забила тревогу и обратилась в полицию) должна была выйти из школы в 19 часов. Но до дома так и не дошла.

Ориентировки с приметами были разосланы всем наружным нарядам полиции, подключились волонтеры. И вот стало известно: найдена, жива, здорова. Оперативник уголовного розыска отыскал ее в подъезде многоэтажки. Почему она не пришла домой, а ночевала здесь? Этот вопрос предстоит выяснить специалистам ПДН. Они опросят семью и сделают выводы, почему все это случилось.