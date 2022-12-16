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НовостиОбщество16 декабря 2022 5:51

Маршрут № 9 в Красноярске оставят без изменений

Оставить схему движения прежней решили после коллективных обращений граждан
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске решили приостановить решение об изменении маршрута движения автобуса № 9. Ранее планировалось, что с 17 декабря транспорт начнет ходить по Львовской, без заезда на улицу Волжскую и Говорова, рассказали в мэрии.

Такое решение было принято на основании коллективных обращений жителей поселка Энергетиков. Однако после сообщения о смене маршрута в департамент транспорта поступили просьбы от жителей микрорайона Верхняя Базаиха и улицы Борисевича оставить маршрут прежним.

К этому вопросу планируется вернуться в 1 квартале 2023 года.