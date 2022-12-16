В Красноярске начали обустраивать укрытия для граждан Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске подземные помещения начали оборудовать под укрытия для граждан. Как сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на мэрию, это связано с введением в крае режима базовой готовности, который действует с 19 октября.

Так, управляющие компании и районные администрации должны обустроить подземные помещения таким образом, чтобы они стали пригодными для укрытия. В эту категорию вошли подвалы, подземные парковки и так далее. На данных помещениях будут размещены таблички с информацией.

На сегодняшний день речи о полном обустройстве под убежище не идет. Пока власти ограничатся уборкой в таких местах и табличками.