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НовостиОбщество16 декабря 2022 5:45

В Красноярске начали обустраивать укрытия для граждан

Это связано с введением режима базовой готовности
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске начали обустраивать укрытия для граждан

В Красноярске начали обустраивать укрытия для граждан

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске подземные помещения начали оборудовать под укрытия для граждан. Как сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на мэрию, это связано с введением в крае режима базовой готовности, который действует с 19 октября.

Так, управляющие компании и районные администрации должны обустроить подземные помещения таким образом, чтобы они стали пригодными для укрытия. В эту категорию вошли подвалы, подземные парковки и так далее. На данных помещениях будут размещены таблички с информацией.

На сегодняшний день речи о полном обустройстве под убежище не идет. Пока власти ограничатся уборкой в таких местах и табличками.