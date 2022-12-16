Каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных

Согласно исследованию ВТБ и ВЦИОМ, подавляющее большинство опрошенных (94%) считают уместным финансово помогать взрослым членам семьи. На деле респонденты оказывают материальную поддержку родителям (27%) и детям (18%). Чаще всего финансовую помощь считают уместным оказывать в случае непредвиденных обстоятельств (80%), получения высшего или специального образования безработных детей и внуков (74%) и выхода родителей на пенсию (70%). В Сибири по сравнению с другими округами больше тех, кто готов финансово помочь родителям с ремонтом (74%).

При этом практически каждый второй россиянин получает финансовую помощь от родных (46%). Треть респондентов в выборке (29%) принимают ее от родителей, только 9% –- от детей (среди опрошенных людей 55-65 лет этот показатель достигает 24%). Сельские жители чаще других финансово поддерживают детей (23%).

Большинство опрошенных россиян принимают участие в планировании семейного бюджета. Чаще всего планируют бюджет совместно с супругами в Сибири (69%). Не планируют свой бюджет 5% опрошенных.

Наиболее важными условиями для стабильности семьи сибиряки чаще, чем жители других регионов, называли совместный досуг (5,9 баллов) и хорошие взаимоотношения (6,8 баллов).

Большинство опрошенных россиян считают важным делать подарки родным на Новый Год (87%). Среди тех, кто планирует дарить подарки родным, 69% планируют потратить на них не более 10 тысяч рублей. Бюджет свыше этой суммы закладывает каждый пятый (20%).