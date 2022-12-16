Красноярцы встретили криминального авторитета Пашу Цветомузыку в торговом центре. Фото: ВОСТРОВ Вадим

15 декабря красноярцы встретили освободившегося из колонии 58-летнего Вилора Струганова, известного по кличке «Паша Цветомузыка» в одном из магазинов одежды. Фотографией поделился медиаменеджер Вадим Востров.

Криминальный авторитет мирно гулял по «Комсомоллу» в черном худи и уггах, выбирая себе новую одежду. В 2015 году Струганова осудили за организацию трех убийств, выйти на свободу он должен был в 2024 году. Однако суд заменил часть реального срока на принудительные работы.

В итоге уже минувшим летом Струганов выступал свидетелем по делу об обвинении бизнесмена Анатолия Быкова в убийстве Андрея Неколова и покушении на Андрея Грабовского.