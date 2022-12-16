В Красноярском крае за сутки при пожарах погибли два человека Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние сутки в Красноярском крае произошло 23 пожара, в которых погибли 2 человека и пострадали 3. Об этом сообщает МЧС по краю.

Один смертельный пожар произошел в частном доме в Ермаковском районе. Предварительная причина – нарушение эксплуатации печи. Второй смертельный случай – в селе Рождественское Казачинском районе. Трагедия произошла из-за короткого замыкания.

Кроме того, за сутки в Красноярском крае дважды выезжали на ликвидацию ДТП.