Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 декабря 2022 4:01

В Красноярском крае за сутки при пожарах погибли два человека

Всего произошло 23 возгорания
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае за сутки при пожарах погибли два человека

В Красноярском крае за сутки при пожарах погибли два человека

Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние сутки в Красноярском крае произошло 23 пожара, в которых погибли 2 человека и пострадали 3. Об этом сообщает МЧС по краю.

Один смертельный пожар произошел в частном доме в Ермаковском районе. Предварительная причина – нарушение эксплуатации печи. Второй смертельный случай – в селе Рождественское Казачинском районе. Трагедия произошла из-за короткого замыкания.

Кроме того, за сутки в Красноярском крае дважды выезжали на ликвидацию ДТП.