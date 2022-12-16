В Красноярске пропала 14-летняя девочка

В Красноярске пропала 14-летняя девочка. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города. Известно, что накануне, 15 декабря, в дежурную часть обратилась жительница Центрального района. Она сообщила, что ее дочь не вернулась домой. Она ушла из школы № 153, которая находится на улице Енисейской, примерно в 19 часов. Но где она, что с ней, обеспокоенная женщина не знала.

Заявление приняли сразу же, составили ориентировку с фотографией школьницы, с описанием – во что была одета, что имела с собой, особые приметы. Ориентировки раздали всем наружным нарядам полиции. Ночью подключились и волонтеры отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Поисковые работы идут по всем направлениям. Важна будет любая информация от очевидцев. Приметы Светланы: рост 165 см, среднего телосложения, короткая стрижка, русые волосы. Была одета в коричневую куртку до колен, синюю шапку с сиреневыми полосками, синие джинсы, черные сапоги. Синий рюкзак в красную клетку.

Звонить по телефонам в полицию: 227-44-55 или 102. Или волонтерам: 8-950-99-66-066. В любое время.