Снайпер из Красноярского края погиб в зоне специальной военной операции Фото: Мария ЛЕНЦ

В ходе специальной военной операции погиб 33-летний житель села Знаменка Минусинского района Александр Мельбард. Информацию подтвердили в администрации района. Известно, что Александр был призван в рамках частичной мобилизации 28 сентября. Служил в звании ефрейтора – старшим оператором бортовых радиоэлектронных средств разведки, стрелком и снайпером парашютно-десантной роты.

Известно, что скончался Александр 2 декабря в госпитали. Причины не уточняются. Тело военнослужащего уже доставлено домой, прощание состоится сегодня, 16 декабря. В последний путь проводить соберутся родные, знакомые и товарищи Александра Мельбарда.