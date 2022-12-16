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НовостиОбщество16 декабря 2022 2:38

Снайпер из Красноярского края погиб в зоне специальной военной операции

Информацию подтвердили в администрации Минусинского района
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Снайпер из Красноярского края погиб в зоне специальной военной операции

Снайпер из Красноярского края погиб в зоне специальной военной операции

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ходе специальной военной операции погиб 33-летний житель села Знаменка Минусинского района Александр Мельбард. Информацию подтвердили в администрации района. Известно, что Александр был призван в рамках частичной мобилизации 28 сентября. Служил в звании ефрейтора – старшим оператором бортовых радиоэлектронных средств разведки, стрелком и снайпером парашютно-десантной роты.

Известно, что скончался Александр 2 декабря в госпитали. Причины не уточняются. Тело военнослужащего уже доставлено домой, прощание состоится сегодня, 16 декабря. В последний путь проводить соберутся родные, знакомые и товарищи Александра Мельбарда.