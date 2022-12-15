В Железногорске спасли замерзающую женщину, которая упала с обрыва

Фото: ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России"

В Железногорске пожарные спасли замерзающую пенсионерку. Жительница 1948 года рождения упала с края 50-метрового обрыва в районе КПП №1 на въезде в город: спасателей вызвали очевидцы, которые сообщили, что пострадавшая подает признаки жизни, но не может подняться.

На место выехало местное пожарное отделение: спасатели с помощью веревок спустились с обрыва и накрыли бабушку одеялом.

Женщину закрепили на специальном щите и как на санях, вытащили наверх. Непонятно, сколько пенсионерка пролежала на снегу, так что ее сразу передали медикам.