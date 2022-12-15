В Хакасии женщина зарезала ножом собутыльника за оскорбления

Фото: СК по Красноярскому краю

В Хакасии женщина зарезала собутыльника во время пьяной ссоры. Она сама пришла в гости к мужчине в его квартиру в Абазе, и парочка до позднего вечера распивала спиртное. Кончилось все конфликтом, во время которого мужчина начал оскорблять гостью.

Женщина, недолго думая, схватила нож и всадила его в грудь мужчине, после чего сбежала из квартиры. Хозяин квартиры умер, даже не успев вызвать помощь.

Следователи обнаружили труп спустя два дня после происшествия, и быстро задержали главную подозреваемую. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, следствие настаивает на заключение женщины под стражу.