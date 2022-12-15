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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 13:11

В Норильске пассажирский автобус врезался в грузовую машину

За пару дней до этого произошел почти точно такой же случай
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: norilsk2day

Фото и видео: norilsk2day

В Норильске автобус попал в ДТП с грузовой машиной. Авария произошла с участием новенького «Северобуса» – он буквально воткнулся в кузов автокрана.

На фото, опубликованных в соцсетях, видно, что удар пришелся на место водителя, однако тот чудом остался цел.

Примечательно, что всего три дня назад, 12 декабря, в том же Норильске произошла очень похожая авария. Автобус с пассажирами точно так же столкнулся с грузовиком, водитель едва успел отпрыгнуть со своего сидения, однако виноват в аварии оказался владелец самосвала, который ушел в занос и вбил угол кузова в кабину автобуса.