В Норильске пассажирский автобус врезался в грузовую машину

Фото и видео: norilsk2day

В Норильске автобус попал в ДТП с грузовой машиной. Авария произошла с участием новенького «Северобуса» – он буквально воткнулся в кузов автокрана.

На фото, опубликованных в соцсетях, видно, что удар пришелся на место водителя, однако тот чудом остался цел.

Примечательно, что всего три дня назад, 12 декабря, в том же Норильске произошла очень похожая авария. Автобус с пассажирами точно так же столкнулся с грузовиком, водитель едва успел отпрыгнуть со своего сидения, однако виноват в аварии оказался владелец самосвала, который ушел в занос и вбил угол кузова в кабину автобуса.