В Красноярске запустят бесплатные праздничные автобусы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начнут курсировать бесплатные автобусы в честь Нового года. Их по-праздничному украсят, а пассажиров будут встречать аниматоры в костюмах зайцев. Это не намек на проезд «зайцем», а отсылка к символу предстоящего года.

17 декабря на некоторых автобусах 95 и 87 маршрутов можно будет не только проехать бесплатно, но и получить приятный бонус. Веселые аниматоры подарят праздничные купоны, – отметили в мэрии.

Эту акцию ГК «Красный Яр» проводит в честь 25-летия компании. 17 декабря 1997 года на проспекте Мира открылся первый гастроном.

Эту акцию ГК «Красный Яр» проводит в честь 25-летия компании. 17 декабря 1997 года на проспекте Мира открылся первый гастроном.

- Настроение праздника складывается из небольших приятных событий. Именно поэтому мы решили наполнить предновогодний месяц, в который родилась наша компания, яркими и полезными для наших покупателей мероприятиями, — поделилась PR-директор сети гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Таисия Голубева.

Автобусы, в которых будет проходить акция, по заверению властей, можно будет заметить сразу. На их стеклах будут красоваться новогодние наклейки с елочными игрушками и зайцами.