Красноярцы чаще всего в качестве подарка выбирают умные устройства

В России, и в Красноярском крае в частности, растет популярность умных устройств. По аналитическим данным российских ретейлеров, за первые девять месяцев 2022 года продажи smart-колонок с голосовыми помощниками выросли на 80%. А продажи умных колонок с голосовым ассистентом Маруся увеличились за 11 месяцев в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К слову, жители Красноярского края могут обменять накопленные минуты на скидку при покупке устройств – умных колонок и ТВ-приставки. Например, такую возможность предоставили клиентам Tele2 при покупке умных колонок VK Капсула или VK Капсула Мини с голосовым помощником Марусей или ТВ-приставки нового поколения Wink+. Умный ассистент легко найдет любимых исполнителей в музыкальной медиатеке, напомнит о важных событиях, прочитает почту и новости, расскажет о погоде. Голосовой помощник также умеет управлять видеосервисом при помощи голоса – находить фильмы, регулировать громкость, переключать каналы. А ТВ-приставки нового поколения открывают доступ к телеканалам и онлайн-кинотеатру вне зависимости от наличия функций Smart TV в телевизоре, позволяют ставить прямой эфир на паузу, смотреть кино без рекламы.

Кстати, умная колонка может стать отличным новогодним подарком как взрослому, так и ребенку. Традиционно, в преддверии праздников выгодные акции действуют и в салонах связи, и на сайтах мобильных операторов.