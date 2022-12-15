В Красноярском крае Дед Мороз передает свои пожелания через детские рисунки

Рисунок Софьи Вахидовой

Для участников конкурса «Открытка Деду Морозу» наступило самое беспокойное время - голосование! На первом этапе они выложились по полной при подготовке своих творческих работ. Сейчас настало время их болельщиков. Чем активнее они будут голосовать понравившиеся рисунки и поделки, тем больше шансов у их авторов победить. Голосование продлится по 19 декабря. Поддержите наших конкурсантов. Они очень старались!

В галерее на странице конкурса можно увидеть много удивительных творческих работ участников из Красноярского края, республик Хакасия и Тыва.

На многих рисунках Дед Мороз отправляет важное послание. Так, на рисунке Софии Вахидовой из Минусинска он поздравляет всех с Новым годом! У красноярца Михаила Петрова в написании письма ему помогает зайчик – символ наступающего года. А Екатерина Сентерева из Абакана и вовсе изобразила современного зайчика, который для связи с детьми использует телефон.

Рисунок Михаила Петрова

Итоги подведем 20 декабря. Каждый из 25 победителей получил диплом и памятный подарок.

Напоминаем, конкурс «Открытка Деду Морозу» - это совместный проект медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск и сети дискаунтеров «Батон» (входит в группу компаний «Красный Яр»), которой в декабре исполняется 25 лет.

Рисунок Екатерины Сентеревой

Проголосовать за работы участников можно здесь!