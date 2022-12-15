Красноярцы 367 981 раз вызывали скорую в 2022 году

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Жители Красноярска за 11 месяцев 2022 года вызывали бригаду скорой помощи 36 981 раз, а количество пациентов, которых госпитализировали после этих вызовов – 160 117 человек. Красноярская станция скорой помощи подвела итоги работы за год.

За экстренной помощью жители краевой столицы обращались больше всего в январе – 38 844 вызова. Меньше всего заявок было в середине лета – в инее всего 30 039.

Больше всего с заболеваниями органов дыхания пациенты обращались в январе, феврале, августе, сентябре, октябре и ноябре. Травмировались в общественных местах чаще всего с мая по июль. 1 485 вызовов в июле были связаны с алкогольным опьянением. Меньше всего подобных вызовов было в феврале – 878.

Примечательно, что с обморожениями чаще всего обращались в январе – тогда бригада выезжала 40 раз. 33 красноярцам потребовалась госпитализация. А 1 обращение зафиксировано даже в июне – там пациент переохладился.