Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 9:54

В Красноярске на 3000 рублей оштрафовали водителя, перевозившего детей в багажнике

Мужчина сказал, что у него не было кресел, а ребятишек как-то нужно было везти
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Скриншот: ГИБДД

Скриншот: ГИБДД

В Красноярске на 3000 рублей оштрафовали водителя, перевозившего четверых детей в багажнике своего авто. Как рассказали в ГИБДД, видеоролик, где мужчина усаживает ребятишек в багажник и отъезжает с места парковки, прислали в ведомство. Была начата проверка.

Госавтоинспекторы установили, что детей перевозил таким образом 41-летний мужчина. Он пояснил сотрудникам ГИБДД, что с собой у него не было столько автокресел, а детей нужно было отвезти в место назначения. Поэтому он решил это сделать таким образом. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном.