Красноярский губернатор Александр Усс обсудил с депутатами Госдумы и сенаторами федеральную поддержку региона

Фото: Александр Черных

Губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации федеральную поддержку региона. Как сообщают в пресс-службе правительства субъекта, к встрече присоединились представители Законодательного Cобрания, руководства крупных компаний, работающих на территории региона – РУСАЛ, Норникель, СУЭК, Полюс.

Красноярский края завершает год с успешными показателями. Инвестпортфель достиг 2,3 триллиона рублей, в том числе и благодаря КИП «Енисейская Сибирь». Выросли показатели промышленного производства – прирост 4,8%. Увеличились почти на 30% и объемы строительных работ.

Как отмечает глава региона, во всех отраслях экономики зафиксирован устойчивый рост, а в некоторых позиций край имеет выдающиеся результаты. Таким примером является строительство – не только жилья, но и социально значимых объектов. К концу года ВРП оценивается в размере свыше 3,5 триллиона рублей, что на 2,6% выше ожидаемого.

Александр Усс также напомнил, что в декабре был принят краевой бюджет с рекордным уровнем доходов свыше 340 миллиардов рублей на 2023 год.

При таком прогнозе регион заявил на ближайшие три года «красноярский триллион» - доходы в объеме 1 триллион рублей.

Отметим, что край выполнил все свои социальные обязательства – и запланированные, и новые, такие как решение проблем с жильем для погорельцев, помощь участникам СВО и их семьям.

- Достигнутые результаты предопределили не только стабильное состояние, но и существенный рост нашей экономики. Есть все основания полагать, что в следующем году край будет развиваться достаточно уверенно. В то же время у нас есть вопросы, для решения которых необходима поддержка на федеральном уровне. И здесь востребованы ваш профессионализм, настойчивость и дипломатия. От нашей совместной согласованной работы зависит результат движения вперед одного из опорных регионов России, – обратился Александр Усс к собравшимся.