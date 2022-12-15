В Красноярске впервые украсят ледовыми фигурами сквер Энтузиастов на правобережье

Фото: администрация

В Красноярске впервые ледовые фигуры установят в сквере Энтузиастов на правом берегу. Как рассказали в администрации, там появятся ледовая фотозона, статуи Деда Мороза и Снегурки, а также лабиринт, детская выставка рисунков в ледовых рамках.

Помимо сквера Энтузиастов, ледовые городки активно строятся и в других локациях Красгорпарка. Так, на площади Мира появились ледяные карусель и лабиринт, ёлка украшена ледяными юбками с узорами, на Ярыгинской набережной такие же украшения для ёлки и ледовая чаша «Ладья».

В сквере Кировский установили фигуры сказочных персонажей на ледяной сцене, а также чашу с музыкантами.

Ледовые композиции будут украшены декоративной подсветкой. Все работы подрядчик планирует завершить до 24 декабря.