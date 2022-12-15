Парень с девушкой обвинили охранников красноярского ресторана в избиении

Фото: vk.com/sov_ron24

Охранников красноярского ресторана «Максимилианс» обвинили в избиении. Историей конфликта отдыхавшая там девушка поделилась в социальных сетях.

По ее словам, 11 декабря около двух часов ночи они с парнем собрались домой. Однако в гардеробе молодому человеку сказали, что норковой шубы у них нет, и посоветовали обратиться к охране.

- Охрана начала грубить, затем вообще выразила сомнения, что я пришла в шубке. В зоне ресепшена моего парня несколько раз ударили по лицу, а потом нас вытащили в «слепую» зону» под лестницей, где нет камер, и продолжили избивать, - рассказала девушка.

Пару пустили в помещение лишь после приезда Росгвардии. После этого девушке предложили самой зайти в гардероб и поискать верхнюю одежду.

- В это время пришла какая-то женщина и сказала, что ей вместо ее дубленки выдали мою норковую шубу, а заметила она лишь спустя время. Это бред, сразу же понятно, что у охраны своя отработанная схема. По итогу – у меня и у парня сотрясение, по всему телу синяки и ушибы, - отметила посетительница ресторана.

Фото: vk.com/sov_ron24

На заведение пара написала заявление в полицию.

В ведомстве подтвердили, что такие заявления к ним поступили, сейчас участковый уполномоченный разбирается в том, что в действительности произошло в ресторане.