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Жителей Партизанского района обеспечили водой после падения водонапорной башни. Как рассказали в министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ края, подвоз воды будет проводиться ежедневно, время согласовано с жителями индивидуально. Помогать с доставкой для маломобильной категории граждан подключены специалисты Центра социального обслуживания населения.

Сейчас жители 16 двухквартирных, а также 3 двухквартирных домов, лишившиеся ресурса из-за ЧП, обеспечены привозной водой. На территории поселка администрация ввела режим повышенной готовности. Компания ООО «ПСК», отвечающая за ресурсоснабжения, устраняет последствия обрушения водонапорной башни.

Ситуация в селе Партизанское находится на личном контроле министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Александра Ананьева.

Отметим, что до конца декабря будут закуплены материалы и оборудование для нового водонапорного сооружения. После его установки жителям села вернут водоснабжение.

Что послужило причиной падения водонапорной башни выяснит специальная комиссия. А министерство промышленности, энергетики и ЖКХ проведет анализ работы ООО «ПСК», на других территориях.