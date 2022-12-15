В Красноярском крае с 1 января новорожденных будут обследовать на 36 заболеваний в рамках неонатального скрининга

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В Красноярском крае с 1 января расширяется программа неонатального скрининга: вместо 5 заболеваний, новорожденных будут обследовать сразу на 36. Об этом сообщил депутат Илья Зайцев в своем тг-канале.

Сразу после рождения малышей обследуют в обязательном порядке. Врачи проверяют детишек на наличие наследственных болезней, первичного иммунодефицитного состояния, спинально-мышечной атрофии и много другого.

Если заболевание выявится, то родителям окажут помощь и сопровождение, а также, при возможности купируют болезнь ребенка.

На эти цели дополнительно предусмотрено более 140 миллионов рублей на ближайшие три года из средств краевого бюджета.