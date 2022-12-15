В Красноярском крае высадили в десять раз больше кустарников, чем в прошлом году

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В Красноярском крае в 2022 году высадили в два раза больше деревьев и в 10 раз больше кустарников, чем в прошлом году. Как сообщает региональное правительство, на территориях появились 4000 крупномеров и 6000 кустарников, а в 2021 году было высажено всего 2000 деревьев и 600 кустарников.

Масштабное озеленение проводится в регионе с 2017 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За это время деревьями и кустарниками обзавелись более 240 территорий. В 2022 году на эти цели из краевого и федерального бюджетов выделено около 150 млн рублей.