В Красноярске суд поддержал запрет об использовании противогололедных реагентов на дорогах

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В Красноярске Третий арбитражный апелляционный суд поддержал запрет Роспотребнадзора использовать на дорогах города противогололедный реагент. Как сообщает в своем телеграм-канале глава ведомства Дмитрий Горяев, реагент «ХКНМ» (хлористый кальций натрий модифицированный) не прошел оценку безопасности, из-за чего им нельзя посыпать дорожные магистрали.

Напомним, что муниципальное предприятие «САТП» обратилось в суд с иском о признании предписания Роспотребнадзора о запрете реагента «ХКНМ» недействительным. По закону действительно при температуре ниже 0 градусов для очистки улиц от снега разрешается использование реагентов.

Напомним, что на данный реагент жаловались жители Красноярска, более того «ХКНМ» не прошел оценку безопасности, потому Роспотребнадзор и потребовал прекратить его использование. Однако в дальнейшем дорожники и производители пояснили, что реагент получил положительное сантиарно-эпидемиологическое заключение. Однако суд встал на сторону Роспотребнадзора. Представители завода с решением суда не согласились и подали апелляцию.

Ранее красноярцы жаловались на другой реагент – скандальный «Бионорд». В итоге от него пришлось отказаться. Видимо чиновникам придется найти другое антигололедное средство для использования этой зимой.