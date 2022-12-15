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НовостиОбщество15 декабря 2022 5:30

В Красноярском крае рост ОРВИ и гриппа составил 3,7% за неделю

Заболели 18996 жителей региона
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксирован рост ОРВИ и гриппа – за неделю он составил 3,7%. Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, на прошлой неделе заболели 18996 жителей края, что на 673 человека больше, чем на предыдущей.

Треть заболевших гриппом – дети. Ситуация, которая сейчас фиксируется, беспокоит медиков, ведь наибольший рост наблюдается как раз среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет. За неделю их число увеличилось на 7%.

При этом заболевшие гриппом выявлены во всех возрастных группах. В крае циркулируют вирусы гриппа А1, В. А также вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, риновирусы и другие. Медики беспокоятся, что впереди школьные каникулы и число заболевших может увеличиться.