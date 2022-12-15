В Красноярске начали поиск подрядчиков для благоустройства городских локаций в 2023 году

Фото: ИВАНОВА Диана
В Красноярске администрация начала поиск подрядчиков, которые займутся благоустройством городских локаций в следующем году. Объявления появились на сайте госзакупок. Отметим, что все общественные пространства для ремонта выбирали жители города путем голосования.
В сезоне 2023 запланировано благоустроить 8 локаций:
- «Зеленый берег» вдоль проспекта Ульяновский;
- бывший Казачий рынок в Северном;
- променад на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий»;
- сквер «Сибсталь»;
- набережная Качи в Железнодорожном районе;
- «Цветочный квартал» возле Центрального рынка;
- сквер на Ладо Кецховели на месте бывшей автостоянки;
- сквер Юбилейный напротив магазина «Баджей».
Работы должны начаться уже в апреле.