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НовостиОбщество15 декабря 2022 4:48

В Красноярске начали поиск подрядчиков для благоустройства городских локаций в 2023 году

Общественные пространства выбирали жители города
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске администрация начала поиск подрядчиков, которые займутся благоустройством городских локаций в следующем году. Объявления появились на сайте госзакупок. Отметим, что все общественные пространства для ремонта выбирали жители города путем голосования.

В сезоне 2023 запланировано благоустроить 8 локаций:

- «Зеленый берег» вдоль проспекта Ульяновский;

- бывший Казачий рынок в Северном;

- променад на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий»;

- сквер «Сибсталь»;

- набережная Качи в Железнодорожном районе;

- «Цветочный квартал» возле Центрального рынка;

- сквер на Ладо Кецховели на месте бывшей автостоянки;

- сквер Юбилейный напротив магазина «Баджей».

Работы должны начаться уже в апреле.