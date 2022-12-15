В Красноярске заведены уголовные дела на юридические фирмы, предлагавшие пожилым людям увеличить пенсии

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске заведены уголовные дела на юридические фирмы «Агентство правовой защиты» и «Агентство деловых услуг» , которые предлагали пожилым жителям города увеличить пенсии, что на самом деле сделать невозможно. Как рассказали в прокуратуре, пока установлено 8 пострадавших.

Оказалось, что лже-юристы их этих фирм предлагали горожанам решение различных спорных вопросов, увеличить пенсии и добиться дополнительных социальных выплат и льгот за очень высокую стоимость – от 50 до 180 тысяч рублей. Пожилым людям предлагалось оплатить услуги в кредит. Как только деньги поступали на счет фальшивых юристов, те скрывались и не выходили больше на связь. Установлено, что потерпевшие в общей сложности отдали более 700 000 рублей.

Сотрудники полиции завели уголовные дела по статье «Мошенничество». Были проведены обыски в агентствах - изъяты документация, клиентские базы, офисная техника.

Сейчас разыскиваются красноярцы, которые пострадали от деятельности лже-юристов. Их просят обратиться в ближайший отдел полиции.