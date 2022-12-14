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НовостиОбщество14 декабря 2022 15:36

В Красноярске закончат долгострой на улице Баумана

Его строили с 2007 года, и закончат в следующем году
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Google maps

Фото: Google maps

В Красноярске достроят брошенный жилой дом на улице Баумана, 6. Его начали возводить еще в 2007 году, однако так и не довели до конца – два застройщика поочередно становились банкротами. Между тем, дом готов почти на 80%.

Строительство планируется завершить в следующем году. После этого в свои квартиры смогут заехать 62 обманутых дольщика.

Отметим, что достраивать дом будут на средства Фонда защиты прав дольщиков. По схожей схеме в крае сейчас достраиваются 17 многоквартирных домов.