В Красноярске закончат долгострой на улице Баумана

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В Красноярске достроят брошенный жилой дом на улице Баумана, 6. Его начали возводить еще в 2007 году, однако так и не довели до конца – два застройщика поочередно становились банкротами. Между тем, дом готов почти на 80%.

Строительство планируется завершить в следующем году. После этого в свои квартиры смогут заехать 62 обманутых дольщика.

Отметим, что достраивать дом будут на средства Фонда защиты прав дольщиков. По схожей схеме в крае сейчас достраиваются 17 многоквартирных домов.