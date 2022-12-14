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НовостиОбщество14 декабря 2022 13:54

В Красноярске показали концепт нового сквера

Он будет посвящен аграриям и фермерству
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Власти Красноярска опубликовали концепт нового сквера, который появится на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата и Республики. Он будет выполнен в тематике агрокультуры – пространство получит название «Цветочный квартал».

Вся площадь будет состоять из двух частей – бульвара, где будут проходить ярмарки, и парковой зоны с зоной отдыха. По задумке чиновников, в сквере будут продавать продукцию фермеров и проводить тематические выставки.

– На участке высадят берёзы, яблони, абрикос сибирский, кусты малины и смородины, травянистые растения и сельскохозяйственные культуры в декоративном исполнении. Покрытие пешеходных зон выполнят из брусчатки и натурального дерева, а для отдыха горожан установят парковую мебель и шезлонги, – рассказали в мэрии.