В Красноярске «упал» портал отслеживания автобусных маршрутов

Фото: Мария АНАНОВА

В Красноярске перестал работать портал информирования пассажиров о движении транспорта Красноярска. Сейчас вместо расписания на сайте можно увидеть только отметку о технических работах. Ожидается, что портал не заработает до самого позднего вечера.

В мэрии пояснили, что отключение было незапланированным. Произошел некий сбой на сетях провайдера, сейчас идет восстановление. Приблизительные сроки окончания работ – десять вечера.

Отметим, что в Красноярске существует несколько сервисов отслеживания автобусных маршрутов. Однако все они завязаны именно на этот портал: если ломается он, перестают работать и все остальные.