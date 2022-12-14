В Красноярске продлили режим НМУ Фото: Мария ЛЕНЦ

14 декабря в Ачинске и Назарове ввели режим НМУ, а в Красноярске продлили. Об этом сообщает министерство экологии края.

Так, под данным Среднесибирского УГМС, в Ачинске и Назарове он продлится с 19:00 часов 14 декабря по 19:00 16 декабря. В Красноярске же режим «черного неба» продлен 07:00 часов 18 декабря 2022 года. Напомним, что ввели режим НМУ в краевом центре 12 декабря.

В Красноярске опергруппа минэкологии патрулирует город на предмет выявления источников загрязнения воздуха. В Назарове и Ачинске этим же занимаются инспекторы территориального подразделения экологического надзора министерства.